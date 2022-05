Thierry VALLET

J'ai eu la chance de d'accompagner l'association diocésaine de Sées, association cultuelle portant l'activité de l’église Catholique dans l'Orne. Cette expérience m'a permis de développer ma capacité en management.

Mes domaines d’attribution concernaient le juridique, les finances et les ressources, la gestion du personnel et des moyens principalement en immobiliers.



Ce poste d'économe diocésain de février 2014 à août 2017 a été effectué après une carrière de 30 ans dans la comptabilité qui a culminé pendant 11 ans en tant que DAF de LUREM le fabricant français de machines à bois. (CA de 18 à 8 M€ ; effectif de 140 à 80 personnes).



Depuis mon premier poste de comptable, j'ai travaillé dans des structures de plus en plus grandes ou complexes dans les secteurs du service, du commerce et de l'industrie. A chaque fois j'ai accompagné les changements et exercé des responsabilités grandissantes : encadrement, comptabilité anglo-saxonne, mise en place de nouvelles méthodes et accompagnement des évolutions dans des périodes tendues....



Mes principales compétences : Gérer - Organiser - Développer.



Mes compétences :

Liasse fiscale

Comptable

Us gaap

impôts

Juridique

Microsoft Office

Microsoft Excel

Recrutement

Compte de résultats

Entretiens professionnels

Négociation de contrat

Recherche de financement

Gestion financière

Gestion de trésorerie

Adaptabilité

Rigueur

Synthèse

Autonomie

Reporting

Relation fournisseurs

Gestion de projet

Ressources humaines

Management

Suivi des fournisseurs

Comptabilité

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Paie

Gestion budgétaire

Contrôle de gestion