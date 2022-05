Thierry VIALA

Homme de terrain et de projets, la diversité de mes expériences m'a permis de développer mes compétences techniques et d'acquérir une vision globale de l'acte de construire.

Ma polyvalence, ma capacité d'adaptation et ma forte capacité relationnelle, aussi bien avec les clients, les fournisseurs et les équipes sur les chantiers, sont les principales qualités qui m'ont toujours permis de réussir mes missions.

Je cherche à présent, un environnement professionnel où je puisse exploiter et développer mes compétences au sein d'une équipe soudée.