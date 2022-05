Thierry WACK

Homme de PME, avec une forte légitimité technique, multiculturel, polyvalent et opérationnel,

je pilote en Ile-de-France l'ensemble des fonctions régaliennes du DAF dans une PME familiale, ou filiale de groupe, indépendante ou cotée. J'agis de manière proactive avec l'ensemble des directeurs des BU.

Je manage les fonctions supports, le back-office, depuis la comptabilité et le contrôle de gestion, industriel ou non, jusqu'aux services généraux ainsi que les RH et les SI. J'apporte l'efficience là où elle peut être créée de manière intelligente.

Outre mes équipes, je manage et gère les périodes de changement, de transformation, de réorganisation ainsi que les fusions/acquisition et les projets SI.

Proactif, je négocie et optimise les contrats de services généraux et rends la vie plus facile pour chaque acteur du terrain,



- Ecole de Commerce spécialité finance et fiscalité + DESCF,

- 6 années d'audit et plus de 20 ans dans la santé / medical device, l'industrie (biens d'équipement), en filiales de groupes internationaux familiaux ou cotés.

- Trilingue allemand / anglais / français

- Management d'équipes multi-sites, très orienté process et systèmes d'informations

- Expérience industrie pharmaceutique, façonnage, contrôle de gestion industriel,

- Expertise technique, normes IFRS, orientation contrôle de gestion

- Gestion des RH

- Mise en place d'ERP (forte maîtrise de SAP, BAAN, SAGE - ADONIX) et excellente maîtrise bureautique

- Gestion d'environnements mouvants, en forte croissance, expérience en fusions/acquisitions.



Mes compétences :

Adonix

Allemand

Anglais

Anglais bilingue

Audit

Audit Process

Baan

Consolidation

Cost killing

DAF

Directeur Financier

Fiscalité

IFRS

Pharmacie

Process

Reporting

Santé

SAP

Start up

Réduction de coût

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Comptabilité