Thierry WARCONSIN

Spécialiste des Systèmes d'Information dans les domaines :

- Industrie

- Telecom

- Agroalimentaire

- Retail et négoce



J'interviens plus particulièrement sur les aspects :



ORGANISATION :

- Audit et amélioration des process

- Plan Directeur du Système d'Information à 3 ans

- Conduite du changement



PILOTAGE DE PROJETS :

- Refonte du Système d'Information

- Transformation digitale

- Portails Web

- Intégration d'ERP et CRM

- Solutions Retail multi-canal



MANAGEMENT :

- Gestion d’équipes pluridisciplinaires (10 à 50 pers.)

- Pilotage des intervenants externes (prestataires, éditeurs)

- Contexte international et maîtrise de l'anglais



METHODE ET QUALITE :

- Expertise en gestion de projets

- Mise en place d’indicateurs projets

- Rédaction des contrats de service

- Charte informatique



Mes compétences :

DSI

Systèmes d'information

Manager

TMA

Supply Chain

WMS

Distribution

ERP

SI

Négoce

Directeur de programmes

Projets

Directeur de projet

Directeur des systèmes d'information

SAP

AMOA