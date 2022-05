Thierry WATIN

17 ans d'expérience dans le domaine de l'avant-vente, du business development sur des offres PLM





► Expertise en Avant-vente, marketing technique, stratégie produit, consulting et gestion de projet PLM



► Experience dans les industries automobile et aéronautique, Industrial Equipment, Sciences de la vie, Consumer Products Good pour développer des scénarios innovants et aidant le déploiement de solutions PLM

► Track record dans la construction de relations clients, résolutions de conflits et de problèmes techniques, construction d'écosystèmes pour apporter de la valeur à nos clients





Specialités:

PLM

Avant-Vente

Business Processes



Mes compétences :

Avant vente

Commercial

Data Management

Enovia

International

Management

MatrixOne

PDM

PLM

Projet international

Technico commercial

Vente

Prospection

Conseil

Développement commercial

Product Lifecycle Management

Marketing

Business development

Informatique