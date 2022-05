Thierry WATINE

Informaticien depuis 1988, ma carrière a évolué en fonction des opportunités et des besoins des entreprises que j'ai rencontrées.

D'analyste-programmeur à administrateur système et réseau, je viens d'ajouter une compétence, celle de webmestre, après une formation d'infographiste multimédia sur Blois (AFPA).



Aussi aujourd'hui, ma polyvalence dans ce métier, me conduit à m'orienter sur des postes en PME, en temps partagé.

En effet, les PME ne peuvent, du fait de leur structure ou de leur moyen, s'offrir un service informatique à demeure.

Malgré cet état de fait, je crois qu'il est important que les entreprises aient un référent interne dans la gestion quotidienne de leur outil informatique.



Aujourd'hui je recherche une entreprise dans laquelle je pourrai mettre en pratique, toute mon expérience et mon savoir-faire.



Mon CV complet sur http://emploi.waef.fr



Mes compétences :

Webmaster

Informatique

Windows

Web

Réseau

As400

Citrix

Gestion de parc informatique