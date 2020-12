Jacqueline FÉTIS

Www.jacqueline-fetis.fr

Chef de projet informatique, spécialisée dans la gestion des organismes bailleurs sociaux (HLM ou privés).

J'ai mené à bien différentes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'acquisition, le paramétrage et le déploiement de solutions de gestion technique et financière.

Je suis particulièrement intéressée par le volet accompagnement humain du changement.

Je suis motivée pour l'accompagnement d'une démarche qualité et certification dans le monde HLM.



Mes compétences :

Accompagner

Anticiper

Conduite de projet

Gestion du changement

Organiser