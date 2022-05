Thierry ZEWE

Après avoir passé quelques années dans le secteur agro-alimentaire, j'ai décidé de changer pour le secteur des fleurs fraîches et des plantes, puis de me diriger ensuite vers celui du meuble de seconde main.Un bref passage par la menuiserie bois, PVC et aluminium, et me voilà arrivé chez le leader Français du tableau végétal.



Instable ? Je ne pense pas, bien au contraire. Insatiable de nouveaux défis, de nouveaux projets, j'ai enrichi mes compétences et ma culture générale au gré de mes postes (toujours dans le management).

Ces différents secteurs m'ont ouvert l'esprit et me permettent d'appliquer des méthodes de façon transversale et de m'adapter rapidement à l'environnement auquel je suis confronté.



J'ai rencontré le succès dans chacun de ces secteurs d'activité et j'ai pris beaucoup de plaisir dans mon travail et avec les équipes dont j'avais la charge.



Suite à mon licenciement économique (pour défaut de repreneur de la société), me voilà reparti en quête d'un nouveau défi, dans un secteur d'activité que je ne connais pas forcément et dans lequel j'ai déjà hâte de m'investir.



Mes compétences :

en Management

eCommerce

budgets

Sage Accounting Software

SAP

Adobe Photoshop