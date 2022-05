Thierry ZOUBEIDI

1 Analyse des forces et faiblesses du périmètre en charge.



2 Mise en place d'outils de pilotage des approvisionnements (paramètrages, couverture de stock, prévision des ventes)



3 Animer les équipes, organisation de leur charge de travail par hiérarchisation des priorités. Intégrer leur domaine de responsabilité dans une chaîne globale pour comprendre les enjeux de leur métier.



4 négociation avec nos partenaires fournisseurs et achats en actionnant les bons leviers. Rationalisation de offre, appétences merchandising. Pédagogie des stocks. Couverture de stock vs chiffre d'affaire.



Mes compétences :

Planification

Achats

Logistique

Négociation

Management

SAP