Thirard JEAN-SÉBASTIEN

Animateur social et musicien, j'ai travaillé dans de nombreux secteurs (MJC, CAT, maisons de retraite, centres aérés...) et acquis une grande expérience tant pédagogique que relationnelle, ainsi qu'une aptitude à appréhender différentes situations et ce avec des publics très divers.



Par le jeu des rencontres, je suis devenu journaliste (secrétaire de rédaction) dans de nombreux organes de presse où j'ai appris la mise en forme et en page d'un article, la hiérarchisation de l'information...



Avec la crise de la presse, je suis revenu à ma première passion : la musique. Dans la foulée, j'ai passé des concours de piano (premier prix, premier nommé au Concours Musical de France) et obtenu une licence de musique à Paris VIII. Depuis trois ans, je suis professeur de piano à l'Institut de Culture Musicale et j'ai travaillé un an comme professeur de musique en collège.



Ayant travaillé plus de douze ans comme secrétaire de rédaction je souhaite aujourd'hui me reconvertir en tant qu'assistant administratif où j'ai pu démontrer ma rigueur, mon sérieux, mes rencontres avec des publics très variés, mon sens de l'accueil...



Mes compétences :

Animateur

Musicien