Thirdeye SARL

Société de Conseil - Formation & Accompagnement

Un pool de consultants et de formateurs de différentes formations ayant tous des expériences confirmées dans des multinationales et des groupes tunisiens

Une équipe qui se dimensionne en fonction des projets, en recrutant des chargés d’affaires ou KAM par dossier et en sous-traitant des dossiers si besoin est, tout en restant garant de la qualité

Un Network large réunissant des sociétés de services spécialisées qui jouent le rôle de fonctions support (recrutement – Développement informatique – études empiriques – boite de communication – marketing direct …)