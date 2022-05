Thisal DEWUNDARA

Langue:

- Anglais: Courant, Obtention du First Certificate (British Council), TOEFL: 91/120, TOEIC: 950/990

- Cinghalais: Langue maternelle

- Allemand: Intermédiaire



Marketing:

- Elaboration et formalisation d'étude marketing

- Etude et analyse de marché



Logistique et Supply Chain:

- Elaboration et Suivi de flux logistiques International

- Prospection et sélection de fournisseurs

- Gestion d'appels d'offres (élaboration, lancement, suivi)

- Coordination d'audit qualité



Entrepreneuriat:

- Elaboration d'un Business Plan clair et précis



Evénementiel

- Identification des besoins des clients

- Estimation des coûts et suivi du budget

- Planification et organisation d'évènements



Vente:

- Capacité d'écoute

- Grande capacité d'adaptation

- Bonne capacité relationnelle



Informatique:

- Pack Office: Word, Excel, Powerpoint, Access

- Logiciel de gestion de l'hôtellerie et de la restauration: Opera



Mes compétences :

Communication

entrepreneuriat

Hôtellerie

Marketing

Tourisme