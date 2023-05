Thomas BABEY

Expert digital et team leader de plus de 8 années d’expérience dans la gestion de projets digitaux et dans la définition de stratégies digitales.



Flexible, orienté résultat, manager d’équipe rigoureux, autonome et collaboratif ayant une parfaite compréhension des problématiques fonctionnelles et techniques inhérentes au Digital.



Habitué à travailler en étroite collaboration avec les différents départements impliqués dans les projets afin d’assurer la définition de la meilleure expérience client possible sur l’ensemble des points de contact de leur parcours.



Mes compétences :

Chef de projet web

Consulting

Project manager

Marketing

Social media

Consultant

Chef de projet

Web

Pilotage de projet