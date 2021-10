Thomas BARON

Photographe de reportage pour l'actualité, les entreprise et les magazines, Photographe portrait.



Passionné par le monde qui m'entoure depuis tout petit, un seul objectif, arriver à transmettre la poésie qui m'anime et faire entrer dans le cadre ma vision du monde.



Curieux, ouvert et passionné, j'aime le contact humain, l'échange et la découverte de nouveaux univers, pour retranscrire des émotions. Dans mes projets personnels, j'aime varier les supports et les outils photographiques, argentique, polaroïd ou numérique, pour saisir l'émotion et l'instantanéité d'un moment.