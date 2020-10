Thomas COLLONVILLE

J'aspire a multiplier les expériences techniques et humaines. Je considère aujourd'hui que la veille, qu'elle soit technologique, théorique ou philosophique, est indispensable pour fournir les services les plus innovants auprès de son entourage (clients, partenaires, collaborateurs, famille).



Centres dintérêts: les nouvelles technos, les nouveaux concepts (et les anciens souvent a tord oubliés) et les nouvelles approches.



En ce moment : l'IA (Machine Learning et Deep Learning) et le Bayésianisme



Reste ouvert aux opportunités de recherche en informatique, génie logiciel (section CNU 27 ou 61) ou IA et machine learning.



Mes compétences :

JAVA

MDD

MDE

Model checking

UML

UNIX

Supervisory and Control Theory

Integration continue