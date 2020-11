Thomas THOMAS ROUTON (ROUTON)

Avec une expérience en CHR et dans le Retail, j'ai acquis depuis plusieurs années une double expertise terrain et managériale qui ma permis de développer les compétences nécessaires au pilotage commercial en tant que Chef des Ventes Régional.



Passionné avec un vrai goût pour le challenge, j'attache une grande importance à la performance de mes équipes, non pas comme un objectif, mais comme la résultante d'un management engagé et créateur de sens.



A la recherche d'une nouvelle opportunité en tant que Chef des Ventes en région Rhône Alpes, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer pour échanger sur vos projets.