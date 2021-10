Thomas ROUTON

A la recherche active d'une nouvelle opportunité de développement commercial en région Rhône Alpes, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer pour échanger sur vos projets.



Avec une expérience dans la distribution spécialisée de PGC, j'ai acquis depuis plusieurs années chez Philip Morris France une double expertise terrain et managériale qui ma permis de développer les compétences nécessaires au pilotage commercial avec une véritable expertise sur les réseaux CHR et de distribution spécialisée type Pharma.



Si un tempérament commercial, dynamique, team player, volontaire, optimiste, désireux d'apprendre et se perfectionner, et résolument orienté résultat vous intéresse, je serais ravi de vous rencontrer et rejoindre votre entreprise.