Tiphaine CHANCELLÉ

Diplômée de l'EFAP Bordeaux (Ecole des Nouveaux Métiers de la Communication), j'ai intégré l’agence Inoxia lors de mon stage de fin d'études et poursuis à présent mes missions en tant que Chef de Projets.

Depuis septembre 2015, j'assure la relation clients et le suivi de projets d'acteurs régionaux et de grands groupes, pour lesquels je coordonne la mise en place d’actions de communication globale : de la définition identités visuelles à la conception de supports print, plaquettes numériques ou encore de sites internet…



Polyvalente, j'ai des compétences aussi bien en communication globale qu'en digital, événementiel, marketing et journalisme.

Passionnée par l'univers des médias et des NTIC, je suis une personne sérieuse, dynamique et motivée, désireuse d’évoluer ainsi que d'enrichir mes connaissances et compétences dans ce domaine.

C'est pourquoi je suis à l'écoute de toute proposition professionnelle enrichissante.

N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Community management

Stratégie de communication

Journalisme

Gestion de contenu web

Evénementiel

Études qualitatives

Études quantitatives

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Marketing

Rédaction