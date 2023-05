Tiphaine COGEZ

Depuis plus de 6 ans, j'accompagnais Francis Kurkdjian, parfumeur de renom dans la création de sa Maison de parfum, dernièrement Responsable Marketing pour Maison Francis Kurkdjian j'étais en charge du développement des produits de la gamme, des commandes Spéciales, du Marketing opérationnel et des applications Merchandising (Espaces, corners et Vitrines) de la Maison.



Je parle couramment l'anglais et l'espagnol et aime m'enrichir de nouvelles expériences. Adepte des sports de glisse, j'aime les nouveaux challenges.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Art

Luxe

Mode

snowboard

Voyages

Communication

Marketing