4 ans et demi d'expérience professionnelle dans le métier du recrutement.



Je suis recruteuse spécialisée dans le domaine de l'IT, je suis intéressée par les profils développeurs spécialisée en Java, C++, PHP, PeopleSoft, Datastage, AS400/Windev.

Je m'intéresse également aux profils plus fonctionnels : Chef de projet MOE, Consultant fonctionnel/Business analyste, Directeur de projet IT ...



Vous pouvez me joindre au 04 22 84 01 52 ou par mail : toavinirina.chamand@volt.eu.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I am a IT recruiter, I am interested in developer profiles specializing in Java, C ++, PHP, PeopleSoft, Datastage, AS400 / Windev.

I am also interested in functional profiles: Project Manager, Functional Consultant / Business Analyst, IT Project Director ...



You can reach me on 04 22 84 01 52 or by email: toavinirina.chamand@volt.eu.com