Tomasz SZMIGIEL

Business Analyst dans le département de Marketing Opérationnel jusqu'à juin 2016 (CDD), je suis actuellement à la recherche active d'un poste dans le domaine des statistiques, du marketing et du traitement informatique de données (chargé d’études statistiques/ marketing quantitatif, data manager, business analyst).



Champs de compétences:



Analyse & gestion de bases de données :

- Data Management (SQL, MySQL, Access, Cognos),

- Data Mining (Régression logistique, ACP, CAH, CART,...)

- Econométrie,

- Biostatistique / Epidémiologie

- Ciblage marketing,

- Conception des enquêtes (SPHINX IQ / IQ2),

- Inférence statistique, ANOVA / ANCOVA, Régression linéaire/non-linéaire

- logiciels: SAS, R, STATA, SPSS, Statistica, Tanagra, Excel / VBA, Cognos

- Programmation, algorithmie (R, STATA)

- Mise en place des indicateurs et outils de reporting, synthèse et présentation des résultats.



Gestion & commerce (domaine du transport) :

- Gestion d'un portefeuille clients : prise en charge des commandes, suivi des indicateurs d’activité.

- Missions commerciales : établissements des prix, visites commerciales, négociation d'aspects techniques des contrats.



Mes compétences :

Statistiques

Data mining

Marketing

Traitement de données

Econométrie

SPSS

STATA

SAS

R

Sphinx

Étude de marché

Bases de données