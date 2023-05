Tommy DURAND

Bonjour,



De retour d'un an d'expatriation afin d'améliorer mon anglais et vivre une expérience unique, je suis près à lancer ma carrière et je suis à la recherche d'un poste d'assistant/chargé de qualité.



Issu de formation en management de la qualité et socio-économique je peux être un appui solide et je peux mener des projets à bien. Découvrir un nouveau secteur d'activité ne me déplairai guère. Rigoureux et motivé, je suis une personne de nature curieuse et sociable et je suis mobile sur la France entière.



Voici, ci-dessous, mes faits d'arme :



2015-2016 (6 mois) / SOCIETE : LE GRAND CHALON / Secteur d’activité : Public

Consultant management : - Chargé de mise en place d’un extranet élu ;

- Organisation de brainstorming pour les problématiques élus



2014-2015 (1 an) / SOCIETE : ASSYSTEM / Secteur d’activité : Nucléaire

Assistant qualité : - Centralisation des normes et des réglementations Assystem France et responsable veille normative et réglementaire ; - Chargé de projet qualification des logiciels pour la sûreté ; - Tenue du site intranet (présentation du service et ses actions) ; - Flash qualité



2013-2014 (6 mois) / SOCIETE : ENEDIS / Secteur d’activité : Energie

Assistant qualité : - Amélioration des procédures ; - Gestion des indicateurs qualité ; - Management visuel ; - Flash qualité ; - Révision AMDEC ; - Audit interne sur processus ; - Traitement et analyse de réclamations clients ; - Gestion documentaire



2012-2013 (4 mois) / SOCIETE : LA POSTE / Secteur d’activité : Distribution

Assistant qualité : - Analyse réclamation clientèle ; - Automatisation des données ; - Proposition d’un plan d’action



Je suis à votre entière disposition pour toutes demandes d'information.

Cordialement,



Mes compétences :

Public Consultant management

Audit

Lean Management

Amélioration continue

8D

SMQ

ISO 9001- 14001

5S

Pack Office

PDAC

Tableaux de bord