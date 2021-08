Tommy MAUSSIN

Je souhaite être en charge des ventes et du marketing pour une zone / business unit, avec le management d'une équipe dans environnement multi-culturel.

Mon expérience professionnelle et mes études m'ont permis de travailler dans le marketing & ventes et l'ingénierie. En plus du leadership et du management d'équipe et de projet, j'ai développé des compétences spécifiques dans les 2 domaines : gestion commerciale et marketing, processus Go to Market, relations clients, négociation ; tout comme l'amélioration des process industriels (SMED, AMDEC, SPC) ou la conception technique.

J'ai commencé à enseigné la Stratégie et le Marketing à l'école d'ingénieur ICAM en 2014 et cela me permet de développer des compétences en formation et communication en plénière.



Mes compétences :

Marketing

Automobile

Management

Communication

Gestion de projet

Leadership

Pricing

Méthode SMED

Enseignement

Management commercial

Business development

Marketing stratégique

Développement produit

Négociation commerciale

Audit qualité

AMDEC/FMECA

Formation

Benchmarking

Distribution

Optimisation des process

Stratégie

Supply Chain

Solidworks

CATIA