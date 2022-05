Tony CROUILBOIS

DCNS

Direction Stratégie, Partenariats & Innovation



PriceWaterhouseCoopers - Audit

Audit légal de sociétés sous LBO et de filiales de groupes internationaux.

Réalisation d'appels d'offres de société cotées au CAC 40.



PriceWaterhouseCoopers - Transaction Services

Réalisation due diligences à l'achat ou à la vente pour des entreprises ou des fonds d'investissement (à l'international, en France ou en région). Plus de 80 projets menés concernant des transactions de sociétés de toutes tailles et dans différents secteurs d'activité (i.e. Due Diligence, Revue de Business Plan, Négociations, Préparation à la vente...).





Arthur Andersen - BFA Audit

Audit légal principalement de sociétés de Télécom et Internet.

Implication dans différents projets tels que revue de processes, IPO, réalisation de Business Plan, due diligences d'acquisition.



Mes compétences :

Audit

Finance

MBA

Mergers and Acquisitions