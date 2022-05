Tony JARRIAULT

Je participe avec mon équipe à la mise en œuvre et au maintien en condition opérationnel de projets sur la partie technique en y appliquant les bonnes pratiques ITIL dans la gestion des projets confiés. Parmi les missions lié à mon poste, je suis : la gestion des incidents (ITI), les demandes de service (SR), la gestion des changements (RFC) et la gestion des problèmes. Ces étapes sont nécessaires au maintien en condition opérationnels des plates formes de nos clients.



L'équipe traite des projets de type :

B2B/B2C

E-Commerce : Commerce Server 2009,...

CMS (MOSS/SharePoint/SPIP/Typo3/Drupal/Vignette/Ez Publish/...)

ETL (transformation de données pour stockage dans un entrepôt de données) : Biztalk , Talend

Communication : Lync/MOCS R2 (Projets de messagerie instantanée & TOIP)

Moteur de recherche (FAST,htdig,...)

Sécurisation des échanges au travers de la mise en ouvre de certificat SSL V2/V3.



Sécurité : Je participe à la mise en œuvre de mode opératoire pour la standardisation du processus de déploiement. L'assurance d'installations standardisées, permet de garantir la sécurité des mises en service et des plates formes, tout en optimisant le temps d'installation du socle technique.



Avant vente : Je suis sollicité pour participer au dimensionnement d'architecture lors des phases avant vente.



Mes compétences :

SharePoint

ITIL

Middleware

Content Management System

B2B

Solution architecte cloud