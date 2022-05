Tony LAGARDE

Après un parcours universitaire riche d'enseignements dans les domaines du Génie Electrique, de l'Informatique, mais aussi de l'Audiovisuel et du Multimédia, j'ai intégré en 2008 une société de services en Ingénierie Informatique à l'issue d'un Master Sciences et Techniques réalisé à Valenciennes.



Durant 6 années, mon évolution professionnelle a suivi une constante progression pour me permettre de travailler en complète autonomie.

Cette évolution s'est accentuée au sein de clients grands comptes comme THALES Communication (mission durant 1 an au service des Systèmes d'Informations Logistiques) ou encore la Caisse d'Epargne CENFE (service Direction Référentiels et Systèmes d'Informations, actuellement en prestation depuis 2011), où le dynamisme, la rigueur et la polyvalence ont été des atouts de réussite dans les différents projets qui m'ont été confiés.



Ci-dessous, quelques exemples de fonctions, projets et missions :

-Fonction support pour INEO Défense (Service Systèmes d'informations Logistiques, THALES)

-Gestion de l'image des stocks appareils militaires à poste (Service Systèmes d'Informations Logistiques, THALES)

-Réalisation d'un outil de chargement automatique de données en masse pour gérer les retours d'inventaires (Service Systèmes d'Informations Logistiques, THALES)

- Gestion de projets : Etudes, estimations des charges, développements d''applications, maintenance, accompagnements clients, documentation technique et utilisateur, support technique utilisateur... (CENFE)

- Mise en place d'un outil de génération automatique des commandes de fonds, afin d'approximer les montants nécessaires à intégrer dans les distributeurs automatiques de billets de la région Nord-Pas-de-Calais. (CENFE)

-Maintenance et évolution d'un outil de gestion des demandes de formations (Conseil Régional de Picardie)

-Réalisation d'un outil de gestion de commandes (BOMBARDIER)

-...



Ces missions ont été réalisées dans des environnements techniques riches et m'ont permis de développer des compétences en :

Aspx, VB.NET 3.5, HTML 5, PHP 5, SQL Server 2005, Oracle 10i/11g, MySQL, Crystal Report, Linq To SQL, IIS, Visual Studio 2012, Langage SQL, PL/SQL, Office 2010,...



Je suis actuellement à l'écoute du marché et de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Chef de projets

Informatique

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Visual Basic .NET

Seagate Crystal Reports

SQL

Oracle 11g

MySQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft Office

JavaScript

HTML5