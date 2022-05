Tony MARTINEAU

Responsable d’Enseignes

19 ans d’expérience en GMS



Mes compétences:



COMMERCIALES

- Négociation d'accords nationaux et régionaux

- Référencement de gammes et de mise en avant

- Développement de plans d’actions afin d’optimiser rentabilité et CA

- Participation aux salons ainsi qu’aux revues d’innovations et de marché des enseignes

- Création et mises à jour d’argumentaires commerciaux

- Elaboration d’outils et de méthodes merchandising à destination d’une force de vente

- Suivi de points de vente



RELATIONNELLES

- Développement de la relation client

- Echanges avec les différents services de l’entreprise



DE GESTION

- Gestion de budget

- Mise en place, suivi, analyse et optimisation de plans d’affaire

- Veille et suivi des marchés concurrentiels

- Traitement de litiges



D’ORGANISATION

- Optimisation du planning des visites clients, des centrales, des VIP

- Reporting d’information, de l’activité et de la réalisation des objectifs et prévisions des ventes



