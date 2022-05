Tony MORVAN

Jeune diplômé de licence professionnelle depuis septembre 2006, mon parcours en formation initiale était fortement orienté vers l'international. Je suis actuellement Commercial Export.



En effet, après l'obtention d'un baccalauréat technologique en action et communication commerciales, j'ai réalisé des études me permettant de m'ouvrir à de nouveaux horizons géographiques, au travers de stages réalisés en Espagne (en BTS Commerce International, puis en licence pro).



Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une réelle ouverture d'esprit, ainsi que le sens du travail en équipes commerciales.



Je suis bilingue espagnol et je connais bien le monde hispanique. Je parle également couramment anglais.



J'ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu'assistant export au sein d'une PME bretonne pour ensuite évoluer en tant que Commercial Export, poste que j'occupe à l'heure actuelle et dans lequel je suis pleinement épanoui. Mon objectif, à plus long terme, est de devenir responsable de zone export (avec une préférence pour la zone Amérique Latine).



En ce qui concerne mes centres d'intérêt, j'aime le tennis que je pratique en loisir, ainsi que le cyclisme. J'adore voyager, et je rêve d'aller en Amérique Latine pour y travailler.



Mes compétences :

Commerce international

Vente

Développement commercial

Export

Marketing

Négociation