Tony NISIM'A

- Mes premières études: Université de sciences Economique & de Droit HENRI VIZIOZ (Affaires, & immobilier)..



- MES DOMAINES D'EXPERTISE :

Ingénierie-Conseil en INNOVATION - Communication-Vente, et évènementielle - Invest. Ccial & Patrimonial - Management des RH et Développement Personnel (MOTIVATION, INCENTIVE, CHALLENGES...)..

- Diplômes: SCÉNARISTE: (2012) - RÉALISATEUR CINÉMATOGRAPHIQUE et Audiovisuel: (2004)

- E-MARKETING (Corey RUDL. USA: 2001-2004) / DIRECT MARKETING, (Mellinger Corp.: USA)

- Financial Broker & Global Trader (AMBA / - Mellinger Corp.: USA) -



RÉSUMÉ:

Actuellement, j'exerce les activités de Consulting Global, Freelance, en tant que...



.. CONSULTANT EN STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT / INVESTMENT STRATEGIST :

- Investissement, (et travaux) Immobiliers, Patrimonial, Financier / Real Estate, (Development and brokerage) Financial, investment, and Fortune Management..

- Coaching en Global Trading, FOREX Trading, en construction immobilière / Coaching for : Global Trade, FOREX and Real Este building's.



.. CONSULTANT EN STRATÉGIE GLOBALE ET EN INNOVATION (ingénierie) :

- Conseil en Communication Globale : Conception-Rédaction, Marketing Direct, Web et Vidéo (du scénario à la Réalisation-Production..), «Chasse de Tendances», "Cost Killing" (Gestion des coûts),

- Gestion des RH (Ressources Humaines) : Coaching en Motivation au changement, Incentive, Gestion du Stress, Communication Comportementale, etc..



- Production-organisation d'évènements (Privés, collectifs, ou d'entreprise) : Réunions – Séminaires – Conférences – Conventions et Congrès – Anniversaires (de mariage, d'entrée à la retraite, etc...), Flash events, Street Marketing, Challenge de Motivation, jeux concours, concerts audiovisuel, événements enligne..



Autres Activités (connexes) :

- CINÉASTE : Production, Réalisation Audiovisuel, (du scénario au «produit» fini : Court-métrage, documentaires, docu-Fiction, Fictions, reportages, infomercial, clip, Pub, etc..). |

- CHERCHEUR/CHRONIQUEUR en Histoire, Anthopo-Sociologie de la Communication des Mythes des cultures Métisses/Créoles-non coloniales (Communication comportementale, orale, et écrite).



MES LOISIRS:

Poker Texas Hold'Em, Billard 8 Français (la "8 en indirecte"), Golf, les échecs, INNOVER et INVENTER, Le "Profilage" de "Chasse" de Tendances, la Recherche Anthropologique, sociologique...



Mes compétences :

eMarketing

eLearning

e-Business

TurboCAD

RIBEAN DESIGN

Pubs

Portfolio Administration

PC Hardware

Microsoft Excel

Joomla!

Internet

HTML

Foreign Exchange

Eagle STAR Financial Software

Commodities

Blogging

Apple Mac