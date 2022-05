Tony PREZEAU

Ingénieur Centrale Paris (98) – Science et Génie des Matériaux



Anglais bilingue, allemand opérationnel, japonais débutant



5 ans Production/Méthodes, 2 ans Chef de marché, 8 ans Resp R&D/Innovation



Compétences en: innovation, marketing des solutions technologiques, approche clients, consommables pour l'industrie, transformation et traitements des matériaux métalliques



Mes compétences :

Innovation management

Innovation produit

Innovations technologiques

Marketing des technologies innovantes

Management d'équipes

Recherche et Développement

Ecoute client

New business development

Commodities

Métallurgie

Innovation collaborative

Multiculturelle

Développement produit

International

BtoB

Matériaux

Innovation

Propriété industrielle

Management