Tony RODACH

Fort de toutes mes expériences professionnelles depuis 13 ans dans les univers du Tourisme, Commercial, Événementiel et Communication, j'ai pu acquérir une véritable expertise. Au fur et à mesure j'ai pu découvrir, apprendre, rencontrer, créer, innover, développer, ajuster, aimer, détester, analyser, surpasser, animer, voyager, organiser et encore manager.

Et pour donner un nouvel élan à ma carrière, je suis diplômé d'un Master 1 "Management / Responsable Développement Commercial".

Comme disait Picasso : "Les plus belles choses que j'ai faites dans ma vie, ce sont celles à venir..." !



Mes compétences :

Voyages

Webmaster

Community management

Formateur commercial

Sens des responsabilités

Créatif

Dynamique

Aisance relationnelle

Polyvalent

Aisance orale