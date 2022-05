Toquet BRUNO

Après plusieurs expériences enrichissantes dans le domaine de la Finance; à savoir, Responsable recouvrement, Gestion Comptable Globale (Clients, Fournisseurs, Trésorerie, et Paie, et ce, jusqu'au Bilan) des filiales lors d'acquisition en croissance externe, puis Controleur de Gestion ...Une formidable opportunité m'a été proposée il y a une douzaine d'années sur un projet de centralisation du budget voyages du plus gros client Européen sur cette typologie d'achats, projet intégrant, immobilier/locaux, recrutement des futurs collaborateurs (100 personnes), mise en place de tous les modes opératoires et process internes et externes, et l'adhésion des différentes structures du client sur un Centre National dédié, soit le challenge de centraliser le business de 450 agences de voyages à une seule. Une aventure humaine et professionnelle merveilleuse et enrichissante.