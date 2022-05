Toudjan KEITA

Bonjour,



J'ai effectué trois ans d'apprentissage au sein des ressources humaines (un an et demi dans le service Mobilité Internationale et un an et demi dans le service formation).

J'ai également eu l’occasion d'effectuer divers projets tels que : veille juridique sur le contrat de génération, suivi des entretiens de seconde partie de carrière, actions pour l'intégration.



J'ai effectué ma licence professionnelle Ressources Humaines et mon master I à l'IFA de Rambouillet / ESSYM et mon master II à Sciences U (Montrouge).



Mes compétences :

Comptable

Commercial

compétences logiciels

Ressources humaines

compétences bureautiques

administratif