Toufic RIZKALLAH

J'occupe actuellement chez Hewlett-Packard Grenoble (France) les fonctions suivantes:

- Architecte de solution pour les projets d'infogerence en France, Europe et dans le monde entier.

- Consultant IT Senior pour les solutions techniques lies aux projets d'infogerences (outsourcing).

- Les projets d'infogerences couvrent les technologues suivantes:

* Le Cloud computing (Prive, Public et Hybrid)

* Les Data Centers

* Les solutions de Haute-Disponibilite et DRP (Disaster Recovery)

* Le Reseau (LAN et WAN)

* Les Serveurs et les Blades (lames)

* Le stockage et les solutions de sauvegarde, de restauration et d'archivage

* le SAN (Storage Area Network)

* Les Bases de Donnees et les Middlewares

* Les solutions de virtualisations basees sur Microsoft, Citrix et VMWare

* Les PC, tablettes et autres telephones mobiles et BYOD...

* MDM (Mobile Device Management)



Je gere des projets d'infogerence (transformation) depuis environ 15 ans au sein de la societe Hewlett-Packard dans des environnements multi-nationales et multi-technologies.



Je suis trilingue - Francais, Anglais et Arabe