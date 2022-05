Toufik ROUIBI

Connaissances approfondies du règlement des marchés publics

Contrôle du respect du cadre juridique et financier des marchés publics

Élaboration et exécution du budget pluriannuel GBCP

Suivi budgétaire des enveloppes de crédits et engagements financiers " AE/CP"

Ordonnancement des dépenses

Coordination et assistance aux services opérationnels "chargés des opérations de travaux"

Encadrement et formation des gestionnaires

En relation avec l’ensemble des Services : Agent Comptable et Service Juridique

Maîtrise du logiciel de comptabilité publique SIREPANET : logiciel de gestion financière des établissements publics

BO : Business object

Maîtrise du logiciel de dématérialisation de factures sur marchés



