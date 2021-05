Toukal LINDA

Extrait de mon profil Insight Discovery-© The Insights Group Ltd, 1992. Tous droits réservés.



Fin politique, Linda est en général à l'aise avec les décisions qu'elle prend, même face à d'éventuels conflits avec ceux qui sont à des niveaux hiérarchiques supérieurs. Elle aime les postes à responsabilité et se montre généralement à la hauteur des défis, bien qu'elle ait besoin,à ses côtés, de quelqu'un de bon sens pour noter les faits qui ont été négligés et pour prêter attention aux détails importants. Linda est sûre d'elle et n'a pas peur de prendre "la voie de la difficulté" , tant sa volonté est grande de donner les meilleurs résultats. "Faisons-le maintenant"est sa devise.



Elle est à l'aise à des postes de leader et accepte facilement les responsabilités pour faire en sorte que les choses avancent. Elle est prête à prendre des décisions à haut risque. Elle sait bien résoudre les problèmes car elle sait saisir les informations factuelles et trouver rapidement les solutions logiques et judicieuses. Elle aime décider ce qui doit être fait et est capable de donner les instructions nécessaires pour être sûre que ce soit fait. Linda tend à être perçue comme sévère,analytique et froide. Bonne organisatrice et bonne décideuse, avec un raisonnement juste,rapide et logique, la vérité se trouve, pour elle, dans les faits, les formules et les méthodes.

Elle a tendance à prendre des décisions à haut risque. Linda est disposée à admettre la vérité sur les personnes ou les choses qui comptent pour elle. Elle est très attentive aux problèmes et essaie d'y répondre elle-même.



Mes compétences :

Achat

Import

Packaging

Acheteur

Buyer