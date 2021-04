Je suis spécialisé dans les domaines de la CAO et du PLM. Depuis 2016, J'interviens auprès du personnel RENAULT, particulièrement des concepteurs.

J’interviens sur différentes solutions CAO (CATIA) et PLM (ENOVIA).

Je vous souhaite une bonne navigation.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Creo/ProEngeneer

Microsoft Word

MATLAB

Comsol Multiphysics

Mathematica

Microsoft PowerPoint

ProEngineer

Ansys

HTLM

Delphi

Pack office

C++

Catia V5

Calculs par éléments finis