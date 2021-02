Uptodate MARKETING

Toubik .com est une agence internationale spécialisée dans le marketing&sales automation et marketing global. A présent nous recherchons une collaboration avec une agence francaise afin de fournir des services sur le marché francais.



Nos specialités:



Marketing& sales automation

Global Campaign management (Google Adwords, Facebook Ads, email marketing, SEO, affiliates, content marketing)

Planning et strategie Go to Market pour des entreprises qui veulent vendre a l'international.

International content copywriting



Mes compétences :

Marketing

online marketing

Search engine optimization

Web-marketing

Ux design

Workflows

Facebook Ads

Google Ads

Email marketing

SEO

Sales automation

Marketing automation