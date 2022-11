Valbert VIELLARD

L'expérience de 10 ans que j'ai acquise en tant qu’Ingénieur Informatique permis de développer mes capacités d’analyses et de synthèses, ma rigueur, mon esprit d’équipe, mon sens du service et mon autonomie. Elle m’a enfin confronté à des problématiques de conduite du changement.



Durant l’année universitaire 2008/2009, j'ai suivi la formation du master MAI (Management des Achats Internationaux), à Bordeaux, dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Ce métier me passionne pour les qualités humaines, relationnelles qu’il requiert, l’état d’esprit ouvert orienté solution ou résultat qu’il impose, dans un quotidien de défis et de remises en cause.



Cette formation m’a apporté notamment de solides connaissances juridiques, en comptabilité analytique et en analyse de bilans au travers de cours et de sessions pratiques.





J’ai travaillé ensuite en tant qu’Ingénieur Contrat Achat en informatique (prestation, logiciel et matériel) chez TOTAL ; Développement de la relation client et conduite de RFQ de l’Analyse du besoin à la négociation financière, rédaction et la négociation de contrats, gestion de la relation fournisseur (évaluation, suivi de performance, litige, succès,...) et réalisation de commandes.

J’étais, enfin, rattaché au service méthode pour la définition et l’harmonisation de procédures métiers.



Arrivé en septembre 2010 sur la région niçoise dans le cadre d’un rapprochement familiale, j’ai occupé pendant 5 mois un poste d’acheteur hors production au Centre Hospitalier Princesse Grace à Monaco.



Je suis depuis avril 2011 acheteur pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur (Segment d'achat : Travaux - Fourniture – Service). Mes principales missions sont la négociation, le sourcing fournisseur, les études de marchés, et le recensement de besoins.

J’interviens dans le cadre de la mise en place de la fonction achat, ce qui implique un rôle important de développement et de promotion de l’activité.



Mes compétences :

Achat

Appel d'offres

Conduite de projet

Encadrement

Gestion du changement

International

Marchés publics

Médiation

Négociation

SAP