Après 10 années passées dans l'industrie Agro-alimentaire au sein des services qualité et production, je me suis reconvertie dans l'éducation en devenant conseillère principale d'éducation (CPE) en 2012.

Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez consulter cette interview sur mon parcours :

http://notremetier.se-unsa.org/le-parcours-de-valentine-cpe/



Mes compétences :

Amélioration Continue

Animation

Education

Gestion de production

Gestion de projets

Organisation

Pilotage

Production

Communication