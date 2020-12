Valérie ACHIK

Après des études de sciences économiques je me suis lancé dans le monde du tourisme, agences de voyages et TO.

15 ans d’expérience dans le tourisme d’affaire et de loisir (Nouvelles Frontières, Protravel,….) à des postes de responsable m’ont permis d’acquérir différentes compétences ; animation et gestion d’un centre de profit, prospection et développement de la clientèle, négociation commerciale et contractuelle, mais aussi encadrement d’une équipe.

Passionnée par l’industrie du tourisme et ses différents métiers je souhaite aujourd’hui élargir mes horizons professionnels et mettre à disposition mon savoir faire dans les domaines de l’aérien et de l’hôtellerie.

Dynamisme, professionnalisme et aisance relationnelle sont autant d’atouts grâce auxquels je saurais m’intégrer à de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Agence de Voyages

Commerciale

Hôtellerie

Immobilier

Tour operator

Tourisme

Tourisme D'affaire

Voyages