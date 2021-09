Passionnée, experte du transport routier de marchandises (Titulaire Capacité +3,5 To.) et expérimentée, j'ai exercé des responsabilité de Direction d'Exploitation et de Ressources Humaines pendant plus de 12 ans dans une société à fort développement (+de 150 chauffeurs), je cherche un nouveau challenge à relever en tant que Responsable d'Exploitation, Directrice d'Agence ou même de Gestionnaire d'une société de transport routier de marchandises.