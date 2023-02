Valerie CROUX

Je souhaite aujourd'hui intégrer le service des Ressources humaines et mettre mes compétences au service d'une entreprise.



Avec plus de 20 années d'activité professionnelle, j'ai acquis une parfaite connaissance de l'entreprise dans différents domaines tels que la paie, les ressources humaines, la formation professionnelle, l’outil informatique, la comptabilité ce qui m’a permis d’évoluer professionnellement dans le secteur du service.



Compétences

- Gestion du personnel : entrée, sortie, contrat de travail, arrêts de travail, prévoyance,...

- Etablissement des bulletins de salaire dans le respect des textes légaux et conventionnels, des déclarations sociales

- Mise en œuvre des procédures : ruptures des contrat de travail, élections des représentants du personnel, dénonciations d'usage,

- Hotline et formation : maintenance téléphonique des outils informatique Cegid paie et module RH, comptabilité,

- Comptabilité et gestion des PME et association : saisie des écritures, bulletin de paie, déclarations fiscales et sociales, suivi de la trésorerie, des règlements et encaissements, relance clients,…

- Organisation de formations inter-établissements et suivi des inscriptions

- Réalisation de supports de cours

- Accueil téléphonique et physique des clients





Mes compétences :

Comptabilité

Informatique

Rigoureuse

Autonomie

Paie

Microsoft Excel 2010