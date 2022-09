Valérie LANOE

Aujourd'hui, je suis Assistante de Direction au Collège Françoise CABRINI. Mes fonctions sont variées aussi bien en interne qu'en externe.



Je suis administrativement sur le logiciel CHARLEMAGNE les dossiers élèves et des parents.

Je réponds aux interrogations des parents, des élèves et des professeurs.



Je viens également en appui auprès de l'équipe pédagogique sur l'organisation des voyages.



Organisation, polyvalence, communication sont quelques mots clé de ce poste.



Précédemment, j'avais rejoint la société STAT à sa création et jai grandi avec elle.



Assistante du fondateur, jai dabord fait mes preuves sur les tâches de secrétariat. Mon implication et ma confiance aidant, il ma associée au fonctionnement de son entreprise.



Tout dabord la gestion commerciale (clients/fournisseurs), puis le suivi de production A ce titre, jétais en relation avec le Maghreb où je me rendais régulièrement.



En parallèle, la mise en place d'un système qualité sur deux sites (ISO 9003 puis ISO 9001V2000).



Puis différentes missions m'ont permis de confirmer mes compétences et d'élargir mon relationnel professionnel.



Mes compétences :

Sage 100

Pack office

Assistanat commercial

Contrôle qualité

Assistanat de direction

Approvisionnement et achats

Contact fournisseur

Contact client

Adaptabilité

Organisation professionnelle

Communication

GBCP