Valérie MAITRE

Responsable en contrôle de gestion opérationnel et fonctionnel, diplômée de l'Institut Supérieur du Commerce avec une spécialisation en "Expertise- Audit et Contrôle de Gestion", j'ai évolué tant dans le secteur privé que public au sein de groupes internationaux et de filiales- de 100 à plus de 900 salariés, de moins de 20 m€ à plus de 400 m€ de chiffre d'affaires- dans des secteurs d'activités variées comme l'ingénierie télécoms, la recherche, la distribution, le secteur mode-beauté, l'enseignement dans des environnements multi-sites.



J'ai développé mon champ de compétences dans le domaine du suivi des prestations de service, en particulier sur les problématiques de suivi des contrats à long terme, des marges sur la base d'outils de comptabilité analytique dont j'ai pu définir les spécifications, les clefs de répartition, la fiche projet pour le calcul de marges ou pertes à terminaison ou en utilisant la méthode ABC.



J'ai participé à la structuration ou restructuration de nombreux services de contrôle de gestion à travers la définition, le pilotage et l'animation des processus administratifs et financiers adaptés mais aussi par la mise en place d' organisations de contrôleurs de gestion décentralisés dans le but de soutenir la chaîne de valeur et d'accompagner les opérationnels dans l'amélioration de la Performance. J'ai également consolider les résultats de groupe sous LBO.



Mes compétences :

SAP

Budgets/ compta analytique/

Gestion de projets

Management

Achats

Administration des ventes

Maîtrise d'ouvrage

Organisation

Reporting

Comptabilité publique

Contrôle de gestion opérationnel et fonctionnel

Consolidation

Comptabilité

Recouvrement

Calcul de coûts

Investissement