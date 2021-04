Valérie MAUROY

EXPERTISE EN CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT ET DÉVELOPPEMENT



En tant que Consultante, professionnelle de l'accompagnement, je travaille depuis plus de 20 ans, au développement du capital humain des organisations à travers l'accompagnement de projets (incentive, formations, rencontres professionnelles, ateliers et interventions terrains ...)



Mes compétences :

RH Partner

Animation de formations

Management de la qualité

Conception-rédaction

Gestion de projet

Prise de parole

Analyse des besoins

Business development