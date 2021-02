Valérie PERROT-EGRET

Plus de 15 ans d'expérience:

- en création et stratégie de marque, stratégie de communication externe, interne, de crise, d'influence, digitale et réseaux sociaux, marketing santé et hospitalier.

- en relations internationales (chargée de liaisons internationales, promotion économique de territoire, marketing international), parcours professionnel dans des contextes internationaux et multiculturels.

-Création de services communication

-Très bonne connaissance du secteur privé non lucratif, économie sociale et solidaire et oncologie.



La stratégie de communication doit soutenir la marque, développer son activité et renforcer l'engagement de ses parties prenantes.





Mes compétences :

Stratégie de marque

Stratégie de communication

Communication institutionnelle

Communication digitale

Communication de crise

Marketing hospitalier et santé

Privé non lucratif

Management participatif

Développement économique territorial

Relations internationales institutionnelles

Communication d'influence