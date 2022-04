Jessy MASSE

Executive coach certifiée HEC, je suis passionnée par le développement personnel et par l'humain.



Développer ses capacités mangériales, redéfinir son projet professionnel, révéler son potentiel, créer son entreprise, etc... vos questions professionnelles recevront toute mon écoute.

Dans un monde de plus en plus dûr, je vous accompagne pour savoir vous protéger, révéler qui vous êtes vraiment et en faire une force au travail. Vous apprendrez également développer votre créativité à trouver vos ressources, vos solutions dans un cadre convivial et accueillant.



Alliant la vivacité d'esprit à l'empathie et à la douceur, je vous propose de découvrir en vous les compétences nécessaires pour relever vos défis.



Elus, Codir, Cadres dirigeants, Hauts potentiels, Avocats, Créatifs, Homme ou Femme, j'accompagne des professionnels de secteurs divers avec une exigence de qualité dans ma prestation. Spécialiste des personnes empathiques, hypersensibles ou surdouées, je connais les problématiques liées au doute, à la gentillesse et à la vivacité d'esprit et serais heureuse de partager mes outils et astuces avec vous.



Mes compétences :

Gouvernance

Créativité

Coaching

Formation

Accompagnement

Innovation