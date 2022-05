Valerie SANTAIS

Riche d'une expérience de manager et de responsable de magasin, j'ai su gravir les échelons, acquérir des compétences polyvalentes et manager une équipe.

Rigoureuse, dynamique et autonome, je souhaite mettre au profit de l'entreprise ma conscience professionnelle, mon sens de l'adaptation et élargir mes compétences.

Je suis actuellement en poste de gestionnaire de paie au sein d'un cabinet comptable et je recherche de nouvelles opportunités .