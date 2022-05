Valérie SCHUCHMANN

DRH généraliste et opérationnelle, j’accompagne depuis plus de 15 ans les entreprises, dans l’évolution de leurs organisations (création de sociétés, croissance organique ou par acquisition, réorganisation et restructuration) et la gestion des impacts humains et sociaux.



J’ai développé mon expertise, en management de projets, développement RH, droit social et gestion de la paie, dans des environnements multi-sociétés/multi-sites relevant des secteurs : Informatique, Transport, Télécom, Presse, Internet, E-commerce, Industrie…



Adaptable, dynamique, organisée et orientée résultats, je suis également à l'écoute et diplomate ce qui me permet de m'adapter rapidement aux environnements exigeants.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Internet

Internet & Multimédia

Journaliste

Multimedia

Presse

Responsable ressources humaines

Ressources humaines